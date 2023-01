Messina Denaro | i giovani di Palermo tra esultanza e protesta

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dopo l’arresto del superlatitante Matteo, idihanno manifestato pacificamente di fronte alla caserma Dalla Chiesa dimentre ieri pomeriggio vi si svolgeva la conferenza stampa con i dettagli dell’operazione con cui i Carabinieri hanno posto fine alla latitanza della primula rossa di Cosa Nostra. Tanti gli slogan di consenso alle Forze dell’Ordine per quanto fatto ma anche proteste per un arresto troppo tardivo e per quella che viene considerata ipocrisia L’arresto di Matteoe la manifestazione deididimanifestano dopo l’arresto di, fonte larepubblica.itIn ...

Agenzia ANSA

E c'è gioia per l'arresto di un criminale mafioso, Matteo, che ha fatto versare lacrime di sangue a tanta gente innocente, a chi il male lo ha combattuto servendo lo Stato, le ...'Finalmente e' stato assicuratoalle patrie galere. Subito la mia mente e' andata all'intervista fatta da Giletti a Baiardo. E' come se tutto fosse preventivato. Mi dispiace per gli inquirenti e per il magistrato De ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali Sono tante le immagini che in queste ore circolano sul web inerenti all’arresto di Matteo Messina Denaro. È apparso anche un video registrato all’interno della caserma dove è stato portato il boss per ...Matteo Messina Denaro è stato un arresto storico, che ha depennato un nome di peso dalla lista dei ricercati di massima pericolosità in Italia. Ma non è l'ultimo.