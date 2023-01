Messina Denaro e l’ipocrita euforia di governo | ora la politica tenga fuori la borghesia mafiosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) E adesso che è stato arrestato Matteo, l’ultimo grande latitante della stagione stragista di Cosa nostra, cosa si può fare di più per combattere la mafia di oggi, meno letale e fragorosa, ma sempre più radicata negli affari pubblici e privati? La via ce la indica, involontariamente, Silvio Berlusconi: “Lo Stato è più forte e la mafia non vincerà”, si è entusiasmato alla notizia dell’arresto, e ha rivendicato: “Con i nostri governi abbiamo dato nuovo impulso alla lotta contro la criminalità organizzata”. Chissà se si riferisce anche al suodel 2001-2006, dove sulla poltrona di sottosegretario all’Interno sedeva il senatore di Forza Italia Antonio D’Alì, la cui condanna a sei anni per concorso esterno in associazioneè diventata definitiva giusto un mese fa. Non arrivò nessuna obiezione, ...