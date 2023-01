Messina Denaro e le cure | ' Faceva la chemio con me | il suo numero a mie amiche'

Agenzia ANSA

14.38 Mafia, chiesto carcere duro per il boss Poche ore dopo l'arresto di Matteo, la Procura di Palermo ha già presentato un'istanza al ministero della Giustizia con cui ha chiesto il carcere duro, il regime del 41bis, per il boss di Castelvetrano....... ordinata, pulita e con il frigo pieno, era intestata a Andrea Bonafede, geometra che aveva "prestato" l'identità a. Trovati anche profumi costosi e occhiali Ray ban, antica passione ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali Pino Maniaci ha mantenuto la promessa. Il giornalista di Telejato, in diretta, durante il tg, ha tagliato i baffi dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro. Poi si è commosso: “Cinquant’anni di onorato ...Matteo Messina Denaro è atterrato a Pescara verso le 22 di ieri sera ed è stato trasferito nel carcere in cui sconterà la sua pena.