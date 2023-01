Messina Denaro e il tumore al colon? Compatibile con il carcere

(Di martedì 17 gennaio 2023) Le condizioni di salute di Matteoappaiono compatibili con la detenzione in. Lo ha detto il pm della Procura di Palermo, Paolo Guido, da tempo impegnato nella caccia al latitante. "Ci è apparso (dopo l'arresto, ndr) in buone condizioni di salute, ben curato e di buon aspetto - ha sottolineato il magistrato.era ben vestito e con abiti di lusso che fanno desumere che le sue condizioni siano tutt'altro che difficili".

Agenzia ANSA

Carcere duro per Matteo: l'ultimo padrino di Cosa nostra si trova all'Aquila , detenuto in regime di 41 bis nella stessa struttura che ospita altri boss mafiosi e brigatisti. Il trasferimento nella serata di ...Arrestato Matteo, comincia il lavoro più difficile. Sembra un eufemismo, ma l'aver catturato il boss di Cosa Nostra e ultimo stragista a piede libero, che pure è stata un'impresa che resterà nella ... Mafia: trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro - Cronaca Alfonso Tumbarello, 70 anni, il medico che aveva in cura Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, è indagato nell’ambito dell’arresto del super latitante. Tumbarello è di Campobello di Mazara ed ...Nel covo di Matteo Messina Denaro i documenti ereditati da Totò Riina Campobello è a soli 8 chilometri da Castelvetrano, paese di origine di Messina Denaro e della sua famiglia. Il trasferimento al ...