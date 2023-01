Messina Denaro | Cruciani non ci sta | “Ma perché esultate?”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 17 gennaio 2023) La considerazione da fare secondo me è questa: quale altro Paese al mondo si sarebbe fatto mettere sotto scacco, le palle in bocca, da una disgraziato di Castelvetrano in provincia di Trapani? Per trenta anni, dico. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/matteo-.mp4 Quindi quello di ieri non è un giorno di gioia. Un giorno di trionfo. E non lo dico per le forze dell’ordine, che giustamente festeggiano per aver fatto il loro mestiere. Ma è una vergogna. La Meloni vuole fare addirittura il giorno di festa contro la mafia. Ma è un giorno di vergogna: era a 500 metri dall’antimafia. Era in una clinica di Palermo, non di Medellin, non in centro America.siete contenti? È un malato terminale col cancro al pancreas. ...