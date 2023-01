Messina Denaro con le spalle al muro | perquisito il covo Ecco dove si nascondeva

(Di martedì 17 gennaio 2023) È stato individuato nel Trapanese dai carabinieri del Ros ildi Matteo, l'ex latitante arrestato ieri presso la clinica Maddalena di Palermosi era recato per svolgere alcune terapie. Le indagini, coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido, hanno condotto i carabinieri a Campobello di Mazara, di cui è originario l'autista, accusato di favoreggiamento, Giovanni Luppino, un commerciane di olive incensurato, arrestato insieme al boss di Castelvetrano. Gli investigatori - coordinati dalla procura di Palermo - da subito avevano avviato perquisizioni partendo anche dall'automobile utilizzata dal boss per raggiungere la struttura sanitaria, alla ricerca di elementi utili per raggiungere il. I magistrati e gli inquirenti, nel corso della conferenza ...

Agenzia ANSA

8.30, covo era nel Trapanese Carabinieri del Ros e Procura di Palermo hanno individuato il covo del boss Matteo, arrestato ieri alla clinica Maddalena di Palermo. E' a ...I carabinieri del Ros e la procura di Palermo hanno individuato il covo del boss Matteo, arrestato ieri alla clinica Maddalena di Palermo. Si trova a Campobello di Mazara, nel Trapanese, paese del favoreggiatore Giovanni Luppino, finito in manette insieme al capomafia. Il ... Mafia: trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro - Cronaca Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...08:15 – Il nascondiglio in cui stava Matteo Messina Denaro, arrestato ieri, in una clinica di Palermo mentre si recava per degli esami clinici, è nel centro storico di a Campobello di Mazara, piccolo ...