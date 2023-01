Messina Denaro catturato col “metodo Dalla Chiesa” Il comandante dei Ros | lezione ancora vincente

(Di martedì 17 gennaio 2023) “Il” è stato evocato a più riprese come chiave di volta per arrivare alla cattura di Matteo. Lo ha affermato in conferenza stampa ildei carabinieri, Teo Luzi. Lo ha rivendicato ildei Ros Pasquale Angelosanto che si è trovato altre volte ad arrestare latitanti di spicco: trent’ anni fa da giovane capitano mise le manette a Carmine Alfieri, all’epoca numero uno della camorra. Tuttavia parla della giornata del 16 gennaio e delle ore trascorse prima di procedere all’operazione come di un unucum. «Quella che non dimenticherò mai è l’ora più lunga, che è trascorsa dal momento in cui siamo entrati in azione nella clinica a quando siamo stati sicuri che si trattava proprio di...

La pista Bonafede Giovedì Bonafede era giunto nella clinica per sottoporsi alla visita di controllo e al trattamento chemioterapico. Il sospetto che in realtà si trattasse diera già maturato qualche mese prima nella mente degli inquirenti. Per questo al momento dell'ingresso del paziente Bonafede nel sistema informatico, è scattata la maxi operazione di 150 ...Non ha collaborato nessun pentito per la cattura di Matteo(LO SPECIALE DI SKY TG24 ). La chiavi per arrivare al superboss sono state la meticolosa raccolta di una serie enorme di informazioni confrontate tra i tanti reparti dei Carabinieri e ...