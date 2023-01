Messina Denaro | carcere duro per il boss Perquisito il covo | ' Abitava lì da sei mesi | è del vero Andrea Bonafede'

Agenzia ANSA

Il covo del boss Matteoè stato individuato e perquisito durante la scorsa notte. Il luogo in cui il superboss mafioso, identificato e catturato ieri alla clinica Maddalena di Palermo - dove era in cura da un ...Libera e Lavialibera, la rivista dell'associazione, hanno provato a fare i conti in tasca a Matteoche ha basato la sua leadership non soltanto sulla violenza, ma soprattutto sui soldi ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali Prima Pelè, poi Matteo Messina Denaro. Come il campione di calcio, il boss della mafia arrestato ieri è stato colpito da tumore del colon-retto, un cancro che si forma nei tessuti del colon (la parte ...Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato questa mattina il 41bis per Matteo Messina Denaro. Intervistato da ilSicilia.it davanti il comando della Legione Carabinieri di Sicilia a Palermo, ...