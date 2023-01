Messina Denaro | Borsellino a iNews24 | “Nelle scene della cattura c’è qualcosa che non mi quadra”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ai microfoni di, Salvatore, fratello del magistrato Paolosull’arresto di Matteo. L’arresto di Matteocambierà, secondo lei, gli equilibrimafia? “È tutto da vedere, perché non basta il suo arresto. Un arresto che tra l’altro avviene dopo un tempo assolutamente assurdo e interminabile. È assurdo che un personaggio L'articolo proviene da.it.

Agenzia ANSA

...di scuola aveva scritto la poesia Tramonto che oggi i suoi zii custodiscono e che i Ros hanno scelto come titolo dell'operazione che ha portato alla cattura del boss mafioso Matteo. Il ...Procedure rapide, controlli necessari approfondimento, dalla latitanza all'arresto: i luoghi del boss. MAPPA Sospetti ce ne sono tanti: imprese che, per esempio, poco prima della ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali Le mafie hanno chiuso la parentesi stragista da trent'anni, tornando a operare nell'ombra. L'arresto di Messina Denaro è un duro colpo.Vestiti di lusso, un frigorifero pieno di cibo, ricevute di ristoranti, pillole per potenziare le prestazioni sessuali, profilattici sono ...