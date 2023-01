Messina Denaro | ‘Antimafia e Legalità’ | “Ora individuare le menti raffinatissime”

Agenzia ANSA

Il colonnello Lucio Arcidiacono e la sua squadra del Ros dà la caccia a Matteoda otto anni. Intervistato da La Repubblica ha raccontato i momenti dell'arresto del boss latitante e ...Certo ora assisteremo alle urla di gioia, preferisco non pensarci nemmeno, della virile signora, che dirà, se Salvini non la avrò battuta sul tempo, che l'arresto diè tutto merito suo ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca Prima notte in carcere per il boss Matteo Messina Denaro arrestato ieri mattina dopo 30 anni di latitanza, presso la clinica Maddalena di Palermo dove era in cura per un tumore. Il boss ieri mattina s ...È stato individuato nel centro di Campobello di Mazara (nel Trapanese) il covo del boss Matteo Messina Denaro , arrestato, ieri, alla clinica Maddalena di Palermo. E’ a Campobello di Mazara, nel trapa ...