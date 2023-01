Messina Denaro al 41 bis | Nordio firma il decreto

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il ministro della Giustizia, Carlo, hato questa mattina il 41bis per Matteo, il boss arrestato ieri dopo 30 anni di latitanza. . 17 gennaio 2023

15.55 Nordio ha firmato il 41 bis perIl ministro della Giustizia Nordio ha firmato il decreto per il regime di 41 bis per Matteo, il boss mafioso arrestato ieri a Palermo, dopo una latitanza di 30 anni. La Procura di Palermo aveva presentato al ministro la richiesta di carcere duro, poche ore dopo l'arresto di ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali L'ipotesi più accreditata è che il boss venga detenuto nel carcere dell'Aquila poiché è una struttura di massima sicurezza, ha già ospitato personaggi di spicco come Leoluca Bagarella e Totò Riina ...«La cattura del superlatitante e boss di "Cosa nostra", Matteo Messina Denaro è una vittoria dello Stato. Dopo 30 anni giustizia è, e sarà fatta. Lo dobbiamo nei confronti di tante vittime, tra ...