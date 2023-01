Mertens gol da urlo con l’Alanyaspor | tiro a giro favoloso – VIDEO

(Di martedì 17 gennaio 2023)segna un gol bellissimo nella sfida tra Alanyaspor-Galatasaray della Coppa di Turchia terminata col risultato di 1-2. Una perla quella segnata da Driescon il Galatasaray in coppa di Turchia. Unpoco fuori dall’area di rigore, che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Fino ad ora l’ex giocatore del Napoli aveva segnato tre gol nel campionato turco e fornito due assist. Questa sera invece la sua rete è stata decisiva per la vittoria del Galatasaray. Alanyaspor-Galatasaray: ildel gol dihttps://napolipiu.com/wp-content/uploads/2023/01/gy-jedgroZcVDyqZ.mp4 L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

