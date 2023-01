Mercedesz Henger dice la sua su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 gennaio 2023) In tanti ricorderannoedsulle spiagge dell’Honduras (vedi foto in copertina) ridere, discutere e riappacificarsi. Il fratello di Guendalina, entrato al Grande Fratello Vip 7, ha poi raccontato nuovi dettagli, anche intimi, della loro convivenza nel reality show, tra confessioni e mezze parole. Ora, la figlia della famosa pornodiva, intervistata da Novella 2000 per il suo nuovo amore Nico D’Amore, ha svelato che cosa pensa della coppia formata dall’ex compagno naufrago e da, nata sotto le telecamere della Casa. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Che cosa pensadegli Incorvassi Sebbene le parole finora spese dall’ex compagno di avventura in Honduras non ...