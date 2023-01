Mercato Lazio in Stand-By | Nuove Riflessioni

Leggi su justcalcio

(Di martedì 17 gennaio 2023) Un’altra sfida per Lotito Luca Pellegrini è stato messo inby da Lotito in seguito all’infortunio di Immobile. Ildellaè stato scosso dai vincoli dell’indice di liquidità e dall’incidente di Ciro, che oggi sottoporrà a degli esami. Lotito, Tare e Sarri dovranno trovare un accordo per una strategia comune, dopo le scintille di Reggio Emilia. Sarri chiede un terzino sinistro e un vice per Immobile, ma con l’infortunio di Ciro tutto è in discussione. Pellegrini era stato preso in considerazione, ma non è la prima scelta di Sarri, che da sempre vorrebbe Parisi dell’Empoli. Se il tecnico spingerà per un centravanti, dovrà rinunciare a Pellegrini. L’uscita di Fares permette un’unica entrata, a meno che Lotito non metta nuovi soldi. Potrebbe esserci un aiuto da Muriqi, se il Maiorca lo cederà, la...