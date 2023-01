Meloni sempre al comando nei sondaggi | sale il Pd | scendono Lega e M5s

Today.it

L'appello: intervenga il premier Ieri le Federazioni hanno chiesto, come ultima possibilità, che della questione si occupi direttamente il premier Giorgia. "Al presidente del Consiglio ......del Consiglio Giorgiaha avuto con il primo Ministro Pham Minh Chinh a margine del primo vertice UE - ASEAN, il 14 dicembre scorso a Bruxelles. Anche i nostri legami economici sonopiù ... Sondaggi, Meloni sempre al comando: sale il Pd, scendono Lega e M5s Stavolta bisogna partire da un paradosso, necessario per fissare alcuni paletti del ragionamento: la Sicilia fa parte dell’Italia, non è un’entità a se stante. Banale affermazione dirà qualcuno. Banal ...La Lega insisterà con l'autonomia, la sinistra si opporrà. E in mezzo la bandiera presidenzialista, utile per corroborare l'immagine ...