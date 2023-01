Meloni-Macron | prove di disgelo al telefono | «Urgono soluzioni su immigrazione e competitività delle imprese»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dopo un autunno gelido nelle relazioni bilaterali, i leader di Italia e Francia tornano a parlarsi, quanto meno per uno scambio di vedute sui dossier più urgenti a livello europeo. Giorgiaed Emmanuelsi sono infatti sentiti telefonicamente oggi 17 gennaio, in quella che Palazzo Chigi ha definito una “cordiale conversazione”. Nel corso della telefonata, sempre secondo il resoconto ufficiale di Roma, «è stata ribadita la volontà di garantire il pieno sostegno all’Ucraina e l’urgenza di individuare a livello europeoefficaci per sostenere laeuropee e per contrastare l’illegale attraverso un effettivo controllofrontiere esterne dell’Unione europea». Al termine della conversazione ...

Per questohanno chiesto di incrementare il pattugliamento da parte delle forze dell'ordine. Video su questo argomento "Ci ho creduto". Il discorso didopo la sconfitta ...'Il presidente del Consiglioe il Presidente- si legge ancora - hanno concordato di continuare a confrontarsi su queste tematiche largamente condivise'. Migranti, Ucraina e imprese: nasce l'asse Meloni-Macron