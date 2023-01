Me contro Te - Il film | Missione giungla | Luì e Sofì | Nasce il Me contro Te Universe!

(Di martedì 17 gennaio 2023) Intervista a Luì e, ancora al cinema con MeTe - Il: questa volta protagonisti di un'avventura tra Indiana Jones e i Goonies. Il fenomeno MeTe non si ferma: siamo arrivati al quartoin tre anni. In principio fu MeTe Il- La vendetta del Signor S. Poi MeTe - Il: Il mistero della scuola incantata e MeTe Il- Persi nel Tempo. Dal 19 gennaio in sala MeTe - Il: dirige Gianluca Leuzzi, ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

...De Laurentiis che ha ammesso con la sua consueta sincerità tranchant di aver usato Agnelli... la sensazione è quella di una incompiuta, come queiche ti prendono ma si chiudono di botto con ...... l'attore ha vinto la causa di molestieAnthony Rapp (l'abuso risaliva al 1996), altre sono ... il regista Franco Nero che l'ha chiamato per ilL'uomo che disegnò Dio "in un momento molto ... 'Me contro Te - Missione giungla', il nuovo film dei fenomeni del web Gli ascolti di ieri sera: il GF Vip perde ma si salva sul dato dello share contro Il nostro generale Ieri sera è andato in scena un nuovo scontro auditel ...Ne parlano in tanti. Ed è la forse la prima volta che si registra un così grande interesse intorno a un titolo disponibile su MUBI, la piattaforma ...