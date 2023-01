Mazzette in Ue | Panzeri si è pentito e Bruxelles trema | “Firmato un accordo coi pm Un solo anno di carcere per svelare l’intero sistema”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Antonio, colui che è considerato il grande macchinatore dello scandalo sulle presuntepagate da Marocco e Qatar in Ue, diventerà anche ilche svelerà ilcriminale in seno al Parlamento ai procuratori belgi. L’ex eurodeputato di Articolo 1 ha infatti stretto uncon la Procura federale belga e ha deciso di collaborare, secondo quanto comunicato dagli stessi investigatori. Racconterà tutta la verità e si impegna a “informare la giustizia e gli inquirenti in particolare sul modus operandi, gli accordi finanziari con Stati terzi, le architetture finanziarie messe in atto, i beneficiari delle strutture messe in atto e i vantaggi proposti, l’implicazione delle persone conosciute e di quelle ancora non conosciute nel dossier, ivi inclusa l’identità delle persone che ...