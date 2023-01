Mazzette in Ue | “a Tarabella almeno 120mila euro cash Cozzolino corrotto indirettamente” | perché i pm chiedono la revoca dell’immunità

(Di martedì 17 gennaio 2023) “I deputati corrotti sono”. Francesco Giorgi, assistente parlamentare dell’deputato Andreae compagno della ex vicepresidente del Parlamento Ue, Eva Kaili, il 13 dicembre 2022 fa i nomi dei duedeputati alla Procura federale belga che ha allegato il suo interrogatorio alla richiesta diparlamentare dei due rappresentanti socialisti. Giorgi non parla espressamente di denaro e, riguardo, colpisce il termine utilizzato: “”. Anche se spiega che il parlamentare campano aveva raccolto il testimone, per le vicende che riguardavano il Marocco e più in generale il Maghreb, direttamente dall’ex parlamentare ...

Il Fatto Quotidiano

...la carcerazione di colui che è accusato di essere il grande macchinatore del sistema didi ...la richiesta di rimozione dell'immunità per gli eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc. Il ...... Roberta Metsola , fa mea culpa dopo lo scandalo delle presuntedi Marocco e Qatar a ...anche per la revoca dell'immunità dei due eurodeputati Andrea Cozzolino (Pd) e del belga Marc, ... Mazzette in Ue, altri due mesi di carcere per Panzeri. La Corte d'Appello di Brescia dà l'ok… Nuova udienza davanti alla Camera di consiglio del tribunale del Belgio per Antonio Panzeri, in carcere dal 9 dicembre scorso insieme al suo ex assistente, Francesco Giorgi, l'ex vicepresidente del Pa ...