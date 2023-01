Mauro Mazza | ex direttore del TG2 | si è reso conto che ha taggato un @messinadenaro sbagliato su Twitter?

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Anche in occasione di un evento tanto rilevante quanto l’arresto di Matteo Messina Denaro, considerato capo di Cosa Nostra e latitante da 30 anni, non è mancato un “momento fuori di testa della politica italiana“. L’accountche ha questo nome, Crazy Ass Moments in Italian Politics, è ormai noto per pubblicare contenuti comici o assurdi che hanno a che fare con la politica italiana o con i principali casi di cronaca e attualità. Uno dei momenti di ieri ha avuto come protagonista, giornalista ed exdel TG2, che in un tweet haun account che si chiama appunto “” convinto, forse, che si trattasse proprio di quello del capo di Cosa Nostra. Former news director of TG2tags a user named ...