Matteo Messina Denaro | una donna svela a Tv2000 | “Faceva la chemio con me | le mie amiche hanno il suo numero” VIDEO

(Di martedì 17 gennaio 2023) Continuano le testimonianze sucon unache hato anel programma “Siamo noi” di aver conosciuto il boss mafioso in ospedale. Pare che l’uomo facesse con lei laterapia e si sia dimostrato molto gentile nei suoi confronti. Le parole della, condivise in undi Repubblica, alimentano polemiche sul perché il latitante non fosse stato arrestato da tempo. Laha spiegato, come mostrato da Tg2000: “laterapia con me ogni lunedì. Stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile. Ci sono anche delle miecheil suodi ...

Agenzia ANSA

Il grido di Vincenzo Agostino, padre di Nino, poliziotto ucciso dalla mafia: ora la verità Video : L'urlo liberatorio e l'abbraccio dei Carabinieri dopo l'arresto Video : "Deve marcire in galera": ...... Sergio Mattarella, ha telefonato al ministro dell'Interno e al Comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto diDenaro, realizzato in stretto ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca A due mesi di distanza dall’intervista rilasciata a Massimo Giletti, le parole del pentito Baiardo su Matteo Messina Denaro sembrano una profezia.(LaPresse) I palermitani ringraziano le forze dell'ordine per la cattura del super boss latitante Matteo Messina Denaro. Molti cittadini con foto ...