Matteo Messina Denaro | trovato il covo | dove si nascondeva il boss

Agenzia ANSA

È appena trascorsa la prima notte passata al 41 - bis perDenaro da quando un giudicato glielo aveva inferto in caso di cattura. Il detenuto è stato registrato alla Matricola ed ha preso posto in isolamento assoluto e la prima notte in carcere ...Trovato il covo dove viveva il boss della mafia catturato ieri: si trovava a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani: i Carabinieri del Ros assieme alla Procura lo hanno perquisito e "setacciato ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca I carabinieri del Ros e la procura di Palermo hanno individuato il covo del boss Matteo Messina Denaro, arrestato, ieri, alla clinica Maddalena di Palermo. È a Campobello di Mazara, nel trapanese, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...