Matteo Messina Denaro | trovato il covo del boss

(Di martedì 17 gennaio 2023) Individuato a Campobello di Mazara, nel Trapanese, ildell’exmafioso, che ieri 16 gennaio 2023 – dopo 30 anni di latitanza – è stato arrestato presso la clinica privata La Maddalena, dove era in cura da circa un anno per svolgere alcune terapie. Individuato ildell’ex superlatitante a Campobello di Mazara Le prime immagini deldi, Campobello di Mazara, Trapani – Photo Credits ANSAI carabinieri del Ros, durante le indagini – coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido – hannoildell’ex superlatitante nella località di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, paese di ...

Agenzia ANSA

A meno di 24 ore dall'arresto diDenaro alla clinica Maddalena di Palermo, è stato individuato l'appartamento dove si sarebbe nascosto il boss nell'ultima parte della sua latitanza. I carabinieri del Ros e la procura ...Così una donna, in un video di Tv2000 anticipato lunedì sera dal Tg2000 , racconta di aver condiviso le sedute di chemioterapia conDenaro all'interno della clinica privata La ... Mafia: trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro - Cronaca Le intercettazioni sono state "fondamentali per arrestare Messina Denaro e irrinunciabili per le indagini sulla mafia" aveva dichiarato De Lucia. "Sono daccordo - ha risposto stamattina il ...Palermo - Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è rinchiuso da ieri nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila. L'ex latitante - arrestato ieri - ha trascorso la prima notte in carcere dopo il ...