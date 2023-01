Matteo Messina Denaro | si indaga su covo e fiancheggiatori del boss

(Di martedì 17 gennaio 2023) È finita ieri alle 8.20 la latitanza trentennale deldi Cosa Nostra, finito in manette mentre stava per iniziare una seduta di chemioterapia alla clinica Maddalena di Palermo, una delle più note della città. Quando si è reso conto d'essere braccato, ha accennato ad allontanarsi (IL VIDEO ESCLUSIVO DELL'ARRESTO). Non una vera e propria fuga visto che decine di uomini del Ros, armati e col volto coperto, avevano circondato la casa di cura.

Agenzia ANSA

A parte, naturalmente, che quell'uomo che ha subito due operazioni e due cicli di chemioterapia in realtà eraDenaro . Il timbro autentico del comune sul documento è un dettaglio che ...Lo Stato non ha ancora sconfitto Cosa Nostra . L'arresto diDenaro provocherà uno scossone all'interno dell'organizzazione. Ma vanno ancora svelate le coperture di cui ha goduto il boss nei suoi 30 anni di latitanza. Parola di Nino Di, ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca Montone griffato, cappellino e al polso un Franck Muller da 35mila euro. «Mi chiamo Matteo Messina Denaro», dice con fare arrogante al carabiniere del Ros che sta per arrestarlo.Finisce così la latita ...(LaPresse) Giorgia Meloni è arrivata questa mattina a Palermo dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, mafioso latitante dal 1993. La presidente ...