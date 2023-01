Matteo Messina Denaro serie tv e film | il boss siciliano ha ispirato “The Bad Guy” ed è un personaggio ne “Il Cacciatore”

RaiNews

Il 23 maggio 1992, Giovanni Falcone fu ucciso dalla mafia a Capaci , in provincia di Palermo. A distanza di 30 anni,Denaro è stato arrestato nel blitz dei carabinieri del Ros scattato all'interno della clinica La Maddalena dove il superlatitante era in cura. E, adesso, sulla tomba del magistrato, ...Denaro entra da solo nella clinica Maddalena di Palermo , poco prima di essere arrestato dai carabinieri . Il video documenta l'ingresso del boss mafioso nella struttura.Denaro,... Profumi e abiti firmati nel covo di Matteo Messina Denaro. Nordio ha firmato il 41 bis - I magistrati sospettano che esista un secondo covo - I magistrati sospettano che esista un secondo covo Nato ad Acri 55 anni fa, Paolo Guido è cresciuto a Cosenza. E' Aggiunto dal 2017. Sue le indagini che hanno portato all'arresto del boss ...Matteo Messina Denaro è stato probabilmente uno dei latitanti più avvistati della storia, forse anche per via della diffusione di varie riproduzioni del suo volto artificiosamente invecchiato al compu ...