Matteo Messina Denaro | scoperta ‘maschile’ nel covo | cosa hanno trovato i carabinieri

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023)viveva neldi Campobello di Mazara da circa sei mesi, lo spiegano gli inquirenti mentre il boss dalla serata di ieri è rinchiuso nel carcere de L’Aquila. Sull’arreso dell’ex primula rossa mafiosa ha parlato nelle ore scorse anche il Ministro delle Giustizia Carlo Nordio: “Possiamo garantire che coniugheremo il diritto alla salute con l’assoluta sicurezza” nell’espiazione della pena “di un ex latitante pericoloso che è stato catturato con molta fatica dopo molti anni”.? “Un minimo senso di umanità, di senso cristiano oltre a ciò che insegna la Costituzione, impone di curare le persone ammalate anche se si tratta dei peggiori incriminati e condannati per reati infami – ha sottolineato Nordio – Noi siamo assolutamente in grado di garantire l’assoluta sicurezza nell’espiazione della pena e la ...