Matteo Messina Denaro sarà sottoposto al 41 bis | il ministro firma il decreto

Quella di lunedì 16 gennaio 2023 è stata una giornata lunga e ricca di emozioni per l'Arma dei Carabinieri che in mattinata hanno arrestato il bossDenaro in una clinica di Palermo. Poco dopo le 8 è scattato il blitz a "La Maddalena", dove il latitante trentennale si era recato per delle cure in day hospital, ma l'azione non è ...Insieme alle ricostruzioni dei pazienti che hanno condiviso gli ultimi mesi insieme al super - latitanteDenaro , sta circolando anche uno scatto del boss con un signore che indossa la ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali Tumore al Colon. È questa la malattia che ha "incastrato" il boss Matteo Messina Denaro che dopo 30 anni di latitanza è stato arrestato ieri, 16 gennaio, alla clinica ...ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il decreto per il 41 bis al boss mafioso Matteo Messina Denaro, ...