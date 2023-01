Matteo Messina Denaro | l’ultimo stragista

Agenzia ANSA

Il grido di Vincenzo Agostino, padre di Nino, poliziotto ucciso dalla mafia: ora la verità Video : L'urlo liberatorio e l'abbraccio dei Carabinieri dopo l'arresto Video : "Deve marcire in galera": ...... Sergio Mattarella, ha telefonato al ministro dell'Interno e al Comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto diDenaro, realizzato in stretto ... Arrestato Matteo Messina Denaro - Cronaca ''Pensando alla cattiveria e alla brutalità di certe persone, ti vengono altri pensieri che però lasciamo nel cassetto, perché a barbarie non si risponde con barbarie'', dice Matteo Salvini.''Lo Stato ha messo a segno un colpo di grande rilevanza contro la mafia e ha dato un segnale di fermezza alla criminalità organizzata'', ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.