Matteo Messina Denaro | l' orologio da 35 mila euro | i vestiti firmati | gli investimenti Il boss e il lusso | a quanto ammonta il suo patrimonio?

Agenzia ANSA

Si trova in vicolo San Vito (ex via Cv31), in pieno centro a Campobello di Mazara, il covo ( LE FOTO ) dove si sarebbe nascosto il super latitanteDenaro negli ultimi periodi ( IL VIDEO ESCLUSIVO DELL'ARRESTO ). La casa, che era rimasta disabitata negli ultimi mesi, dopo il trasferimento dei proprietari, è stata perquisita ...O almeno: aveva previsto tutto quello che si poteva prevedere, partendo dagli atti e dalle fonti ufficiali, a proposito dell'arresto diDenaro. Perché sì: stiamo parlando di un ... Mafia: trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro - Cronaca Ieri mattina lo Stato italiano ha fatto un piccolo passo avanti nella lotta contro la mafia arrestando a Palermo il boss Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni. L’erede di Totò Riina e ultimo ...e a poche ore dall’arresto del boss dei boss Matteo Messina Denaro, va in onda il docu-film che ne ripercorre la storia. Michele Profeta: Il killer di Padova è, infatti, in prima visione assoluta sul ...