Matteo Messina Denaro | l’orologio da 35 mila euro e il montone di Cucinelli | una latitanza nel lusso

(Di martedì 17 gennaio 2023) Al momento dell’arresto,indossava un giubbotto didi Brunelloda 10con cappellino coordinato e al polso portava con nonchalance un Richard Miller da 35. Un abbigliamento tutt’altro che di basso profilo come quello che ci si aspetterebbe da un boss di Cosa Nostra latitante da trent’anni. E anche durante le perquisizioni nel suo covo, a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, i Carabinieri del Ros non hanno trovato armi, bensì oggetti di: vestiti griffati, profumi esclusivi e un arredamento che viene definito dagli inquirenti come “ricercato”. Unfatto di elementi appariscenti e particolari, contrari alle necessità di ...