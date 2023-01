Matteo Messina Denaro in carcere all’Aquila | in compagnia di altri 100 mafiosi

Agenzia ANSA

'Abitava qui sicuramente da almeno 6 mesi '. Lo ha detto il colonnello Fabio Bottino , comandante provinciale dei carabinieri di Trapani, ai cronisti radunati davanti al covo diDenaro individuato a Campobello di Mazara. 'È un appartamento ben ristrutturato , confortevole. Si comprende che le condizioni economiche del latitante erano buone, ma questo lo ...I Carabinieri del Ros e la Procura di Palermo hanno individuato stamani il covo dove il boss si nascondeva, a Campobello di Mazara, nel Trapanese. Il boss mafiosoDenaro, arrestato ieri alla Clinica La Maddalena di Palermo dopo una latitanza durata trent'anni, è stato portato al carcere di massima sicurezza dell'Aquila. A renderlo noto, ai ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali Matteo Messina Denaro è stato l'erede di Totò Riina e Bernardo Provenzano ed era l'unico boss mafioso ancora in libertà a conoscere i segreti… Leggi ...Ultimamente non si parla di altro in Italia: la seconda stagione è stata girata interamente in... Uno dei vicini di casa di Matteo Messina Denaro ci ha raccontato, stamattina, che il boss stava lì da ...