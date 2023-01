Matteo Messina Denaro | il selfie sorridente con l’infermiere è già virale FOTO

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dopo l’arresto di, spunta unadel boss mafioso con un operatore sanitario. Il quotidiano La Verità ha pubblicato il, diventatosui social, che l’ex super latitante si sarebbe scattato con un infermiere della clinica La Maddalena, la struttura dove gli uomini del Raggruppamento operativo speciale hanno eseguito la storica cattura. Latitanza 2.0: sono compresi i.#https://t.co/z58qcpKUlU pic.twitter.com/CZDQunINCv — Gianluca Sposito (@GianlucaSposito) January 17, 2023è stato catturato il 16 gennaio 2023 dopo 30 anni di latitanza, lo storico fermo è avvenuto in una clinica ...

L'arresto diDenaro avvenuto nella mattina di lunedì, 16 gennaio, dopo 30 anni di latitanza ha sollevato moltissime curiosità sulle indagini e su come, dopo tutti questi anni, sia stato trovato il ...Chi è il nuovo capo della mafia Una domanda questa che in molti si staranno ponendo dopo l' arresto diDenaro , il super boss che è stato catturato dai Carabinieri del Ros mentre si stava sottoponendo a dei cicli di cure in una clinica di Palermo. Con l'arresto del boss di Castelvetrano, ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali E' a Campobello di Mazara, nel trapanese. I carabinieri: catturato grazie al metodo Dalla Chiesa (foto combo Ansa) ...Era un ragazzino il colonnello Lucio Arcidiacono quando nelle campagne del catanese, dove è cresciuto tra basket, amici e parrocchia, si consumavano delitti pressoché ogni settimana. L’investigatore d ...