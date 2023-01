Matteo Messina Denaro | il generale dei Ros | ' Da lui nessun segno di voler collaborare'

Agenzia ANSA

È stato trovato e perquisito il covo diDenaro , il boss arrestato ieri dopo 30 anni di latitanza. È a Campobello di Mazzara , in provincia di Trapani. Si trova in una strada tra il 'Bar San Vito' e il negozio di articoli per ...Pino Maniaci, giornalista e conduttore dell'emittente televisiva Telejato, lo aveva promesso: "Se catturateDenaro mi taglio i baffi". Oggi quel giorno è arrivato e la promessa è stata mantenuta. Durante la diretta del telegiornale, Maniaci è andato in onda con il suo barbiere di fiducia, che ... Mafia: trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro - Cronaca Le intercettazioni sono state "fondamentali per arrestare Messina Denaro e irrinunciabili per le indagini sulla mafia" aveva dichiarato De Lucia. "Sono daccordo - ha risposto stamattina il ...Palermo - Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è rinchiuso da ieri nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila. L'ex latitante - arrestato ieri - ha trascorso la prima notte in carcere dopo il ...