Matteo Messina Denaro | i complici nel suo feudo ' Protetto da una fetta di borghesia'

Il grido di Vincenzo Agostino, padre di Nino, poliziotto ucciso dalla mafia: ora la verità Video : L'urlo liberatorio e l'abbraccio dei Carabinieri dopo l'arresto Video : "Deve marcire in galera": ...... Sergio Mattarella, ha telefonato al ministro dell'Interno e al Comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto diDenaro, realizzato in stretto ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca A due mesi di distanza dall’intervista rilasciata a Massimo Giletti, le parole del pentito Baiardo su Matteo Messina Denaro sembrano una profezia.(LaPresse) I palermitani ringraziano le forze dell'ordine per la cattura del super boss latitante Matteo Messina Denaro. Molti cittadini con foto ...