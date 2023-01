Matteo Messina Denaro entra in ospedale | video

(Di martedì 17 gennaio 2023) Mancano pochi minuti alla cattura ma tutto è pronto. Siamo alla clinica privata «La Maddalena» di Palermo, dove l'ex ricercato numero uno d'Italia andava a curarsi. Attorno a lui decine di uomini dei Ros sorvegliano la zona, anche con telecamere. Il Bossincome aveva fatto altre volte per curarsi dal cancro. Non sa che pochi secondi dopo verrà individuato ed arrestato.

PALERMO - A Palermo Giorgia Meloni plaude all'arresto diDenaro e annuncia future giornate dedicate alla lotta mafia. Ma a Roma, la sua FdI punta su Giuseppe Valentino , indagato in un procedimento connesso al maxiprocesso antimafia Gotha, ...L'ultimo a finire indagato è stato Alfonso Tumbarello , 70 anni, medico di base a Campobello di Mazara, che aveva firmato le prescrizioni per Andrea Bonafede, aliasDenaro , il super latitante in cura per un tumore che era stato sottoposto a due interventi chirugici. Saranno adesso gli inquirenti a stabilire le sue eventuali responsabilità. ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali Lorenza Guttadauro è figlia della sorella del capo di Cosa Nostra: “Sono sorpresa, non me l’aspettavo” ha detto a proposito della nomina ...TRAPANI - È stato ispezionato nella mattinata il covo di Matteo Messina Denaro, situato nel centro di Campobello di Mazara (Trapani). Vestiti di lusso, ...