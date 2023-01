Matteo Messina Denaro è nel carcere dell' Aquila | Nordio firma per il 41bis Trovato e perquisito il covo

Agenzia ANSA

Quella di lunedì 16 gennaio 2023 è stata una giornata lunga e ricca di emozioni per l'Arma dei Carabinieri che in mattinata hanno arrestato il bossDenaro in una clinica di Palermo. Poco dopo le 8 è scattato il blitz a "La Maddalena", dove il latitante trentennale si era recato per delle cure in day hospital, ma l'azione non è ...Insieme alle ricostruzioni dei pazienti che hanno condiviso gli ultimi mesi insieme al super - latitanteDenaro , sta circolando anche uno scatto del boss con un signore che indossa la ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali L’AQUILA - Matteo Messina Denaro, il boss della Mafia catturato dopo oltre trent’anni di latitanza, ha trascorso la prima notte in carcere della sua vita nella struttura di ...Ai microfoni di Radio24, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha commentato l’arresto di Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni. Nello specifico, si parlava dei «sibili di rancore» riportati ...