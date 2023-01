Matteo Messina Denaro | due cellulari e una agendina Così gli investigatori potranno ricostruire contatti e spostamenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023)non si differenziava dagli altri boss stragisti per l’amore per profumi e abiti di lusso o per la voglia di vivere testimoniata dal ritrovamento nel suo covo di Campobello di Mazzara (Trapani) anche di pillole per aiutare le prestazioni sessuali, ma perché contrariamente a quanto avvenuto per altri criminali arrestati gli sono stati trovati ben duee un’. I telefoni e le tracce da seguire – I telefoni, trovati nell’auto e addosso,raccontare moltissimo agli occhi e alle orecchie deglidel Ros che lo hanno arrestato ieri. Grazie aisi potrà risalire aidell’ex primula di Castelvetrano, telefonate, chat e/o scambi sulle piattaforme di messaggistica. Ma non ...