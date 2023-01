Matteo Messina Denaro andrà all' Aquila al 41-bis | che cos' è il carcere duro

Agenzia ANSA

La scuola si trova a poco meno di 1 chilometro dal covo utilizzato daDenaro. "Abbiamo gioito ieri per la notizia dell'arresto; stamattina, invece, stiamo vivendo un momento di ...Tumore al Colon . È questa la malattia che ha 'incastrato' il bossDenaro che dopo 30 anni di latitanza è stato arrestato ieri, 16 gennaio, alla clinica privata Maddalena di Palermo dove era in cura da oltre un anno per la malattia. Il tumore al colon ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca Da Carlo Alberto Dalla Chiesa ai giorni nostri. Tutto ciò che c'è da sapere sul ROS dei carabinieri. Ecco cos'è e cosa fa.SICILIA - “È una vittoria di tutta la società italiana. Occorreva un salto generazionale, come auspicava Giovanni. Impressionante come tutti battessero le ...