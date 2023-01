Matteo Messina Denaro | a quanto ammonta il patrimonio del boss

Agenzia ANSA

L'arresto diDenaro, secondo politici antichi e uomini di intelligence, può segnare ufficialmente la nascita dell'età Meloni ed è la prova 'di una stagione di governo che si prevede ...È finita ieri alle 8.20 la latitanza trentennale del boss di Cosa NostraDenaro, finito in manette mentre stava per iniziare una seduta di chemioterapia alla clinica Maddalena di Palermo, una delle più note della città. Quando si è reso conto d'essere ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca Discreto, sempre lontano dai riflettori, ma da anni sulle tracce di Matteo Messina Denaro, prima alla guida della Dda di Trapani e Agrigento e poi da coordinatore unico – fatto senza precedenti a Pale ...Quarantuno anni fa siglò un patto di sangue. E lo fece assieme a un giovane Paolo Di Lauro e agli altri boss della camorra napoletana: sequestrarono e uccisero un affiliato alla Nco di ...