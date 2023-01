(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen – Potremmo chiamarlo? Forse sì, dovessero essere confermati itraria e ilarrestato ieri. Di sicuro tra logge e cosche siciliane, dice ne sono molti, e non è certo una novità. Ma andiamo con ordine.: la pista delle logge di Castelvetrano Correva l’anno 2016, quando in un elenco consegnato alla Prefettura di Trapani dal procuratore Marcello Viola si contavano circa 500 massoni, sparsi in 19 logge. Nella stessa provincia di Trapani, la “capitale” dellaria risultava Castelvetrano, meno di 30mila abitanti eppure la città con più logge. Sì, proprio Castelvetrano, paese di origine del ...

Il Primato Nazionale

Non un personaggio qualsiasi, Vaccarino, ma una figura controversa:, insegnante di lettere, ma soprattutto amico del padre di, Francesco Messina Denaro . Venne condannato per traffico ...Non un personaggio qualsiasi, Vaccarino, ma una figura controversa:, insegnante di lettere, ma soprattutto amico del padre di, Francesco Messina Denaro. Venne condannato per traffico ... Matteo “Massone” Denaro: gli strani legami tra il super boss e la massoneria L’ordine sarebbe partito dall’ormai ex superlatitante Matteo Messina Denaro ... emergono grazie anche alle sinergie tra ‘ndrangheta, cosa nostra e massoneria; sinergie criminali che passano attraverso ..."L'arresto di Matteo Messina Denaro rappresenta un momento importante nel contrasto alla criminalità mafiosa. Ed il merito va attribuito ai tanti magistrati e rappresentanti delle Forze dell'Ordine, c ...