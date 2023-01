Matteo Bassetti | chi è il virologo | età | carriera | vita privata | moglie | figli | il padre Dante

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 17 gennaio 2023)non è certamente un volto nuovo nella televisione italiana. Anzi, come molti suoi colleghi, durante il drastico periodo Covid, lo abbiamo visto letteralmente ”colonizzare” gli schermi. Si è sempre battuto molto in televisione per una corretta informazione sul Covid, mantenendoci sempre aggiornati su studi e andamenti della pandemia. Oggi, martedì 17 gennaio 2023, sarà nuovamente in tv ospite del salotto pomeridiano di Serena Bortone. Ma prima della puntata, cerchiamo di conoscerlo meglio. Continuate a leggere l’articolo! Età,di. Covid, preoccupa il dilagare dei contagi in Cina.: ‘È necessario intervenire subito’ Dove e quando è nato ...