Martina Scialdone | la 35enne uccisa a Roma dall’ex | nel passato dell’uomo c’era un’altra violenza

(Di martedì 17 gennaio 2023) È statada colui che avrebbe dovuto amarla, proteggerla invece si è trasformato nel peggiore dei suoi aguzzini.è rimasta vittima della collera dell’ex fidanzato che proprio non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. Un episodio violento e purtroppo non l’unico nella vita di Costantino B., l’omicida che ha messo fine alla vita didonna era infatti già stata vittima delle ieri, l’episodio risale ad almeno una decina di anni fa. I servizi sociali dicapitale ne erano a conoscenza considerando che dopo i fatti scrissero una relazione per le forze dell’ordine. Femminicidio, Gualtieri: “vicina ai familiari di...