Martin Luther King | figlio difende nuova statua Boston ma su web è bufera

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ ”soddisfatto”III per lacollocata araffigurante i suoi genitori e che ha definito alla Cnn come ”un’enorme rappresentazione dell’unione tra le persone”, un ”ottimo lavoro fatto dall’artista” newyorkese Hank Willis Thomas. Alta sei metri e larga 12, l’opera d’arte ‘L’Abbraccio’ è stata però oggetto di crescenti critiche e prese in giro su internet, anche da parte dei parenti diJr. Laraffigura il suo abbraccio con Coretta Scottdopo aver vinto il premio Nobel per la pace nel 1964 rappresentando però solo le braccia della coppia e non le loro teste. Proprio questa stilizzazione ha fatto sì che, secondo alcuni, ...

... 17 gen - Future in calo dopo il lungo weekend di Wall Street, che ieri ha fermato le contrattazioni in occasione delKing Day. Gli investitori stanno valutando i risultati delle ...Questa volta tifiamo per Soumahoro : aiutaci tu con qualche altro video in cui ti paragoni, che so, non più aKing o a Nelson Mandela , ma punta il bersaglio grosso, tipo Fabio Fazio ...(Adnkronos) – E’ ”soddisfatto” Martin Luther King III per la nuova statua collocata a Boston raffigurante i suoi genitori e che ha definito alla Cnn come ”un’enorme rappresentazione dell’unione tra le ...Roma, 17 gen. (askanews) - Una grande folla si è radunata il 16 gennaio davanti al memoriale di Martin Luther King a Washington DC, per rendergli omaggio nella festività dedicata al leader del movimen ...