Mark Cavendish è un nuovo corridore dell’Astana – UFFICIALE

(Di martedì 17 gennaio 2023) La voglia di correre e quella di vincere sono rimaste intatte. Parole e musica di, divenuto ufficialmente undell‘Astana Qazaqstan. L’inglese, dopo la separazione dall’attuale Soudal Quick Step, resta dunque nel World Tour per andare a caccia dell’ambitissima 35a tappa al Tour de France, la quale L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

Adesso c'è anche l'ufficialità:è un corridore dell'Astana, come la Gazzetta aveva anticipato già a dicembre scorso. La squadra kazaka ha diffuso le foto del 37enne britannico, in uscita dalla Soudal - Quick Step, che ...Sembra ormai fatta tra il britannico e il team kazako, che piange la scomparsa prematura dell'ex corridore Lieuwe ... ORA E' UFFICIALE: MARK CAVENDISH VESTIRA' LA MAGLIA DELLA ASTANA QAZAQSTAN Mancava solo l'annuncio ufficiale: Mark Cavendish correrà quest'anno con la maglia della Astana Qazaqstan Team. Al settimo cielo il campione britannico, che era rimasto senza squadra dopo la chiusura ...La lunghissima telenovela riguardo il prossimo futuro di Mark Cavendish potrebbe aver finalmente raggiunto l’ultimo capitolo. Per lo sprinter britannico la firma con il team kazako dell’Astana Qazaqst ...