Mare Fuori 3 sta per arrivare su RaiPlay | ecco il trailer

(Di martedì 17 gennaio 2023)3, la fiction di Rai 2 che ha stregato il pubblico di Netflix, debutterà prima su, mercoledì 1 febbraio 2023 e, due settimane dopo, il 15 febbraio, su Rai 2. La messa in onda delannuncia l’anteprima streaming della nuova stagione, sebbene, attualmente, non è ancora chiaro se susaranno condivisi i dodici episodi della terza stagione. Confermata la regia di Ivan Silvestrini, mentre la trama di3 sarà incentrata sull’amore. Ogni detenuto e detenuta affronterà la propria capacità di ae verrà chiamato a compiere una scelta: lasciarsi travolgere, convinti che il proprio bene è anche quello dell’altro, o saper riconoscere che a volte lasciar andare chi si ama è il vero e unico atto d’amore possibile? La ...

Gay.it

... la Provincia di Grosseto a guida Limatola ha deciso di tagliare letteralmentegran parte dei ...vengano le opere di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali che portano verso il, ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del... in un'occasione in cui la donna sarebbe statadall'abitazione della vittima, e poi sono stati ... Mare Fuori 3, data d'uscita e sinossi ufficiale della nuova stagione con storia d'amore gay - Gay.it Mare fuori è una serie tv prodotta da Rai Fiction e Picomedia con due stagioni all’attivo: la serie racconta le vicende di un gruppo di ragazzi detenuti nell’Istituto di pena minorile di Napoli ...L’attesa è quasi finita. Gli episodi della terza stagione di Mare Fuori, la serie ambientata in un penitenziario minorile di Napoli, sta infatti per debuttare sul piccolo schermo. Prima dell’arrivo su ...