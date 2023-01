Marco Liorni ritorna con Reazione a Catena | durata e presentatore

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nel corso delle ultime ore, sono emerse delle novità importanti in merito al palinsesto estivo di Rai 1. A svelarle in anteprima ci ha pensato il portale di Davide Maggio che ha rivelato che, nella consueta fascia preserale, tornerà il noto quiz show intitolato. Alla conduzione ritroveremo per la quinta volta,. Intanto, sono già in corso i casting per partecipare alla diciassettesima edizione del programma. Inoltre, come accaduto nel 2022, il programma dell’estate dovrebbe allungarsi ben oltre i mesi più caldi. Nel regolamento si parla di una messa in onda dal 5 giugno al 17 dicembre 2023. Ovviamente, appare doveroso ricordare che le date sono soggette a variazioni. Il meccanismo del gioco Il meccanismo della trasmissione resterà invariato: potranno presentarsi ai casting squadra ...