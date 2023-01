Agenzia ANSA

Il litorale romano è sferzato da una fortecon un'intensità che, riferiscono dei balneari, si avvicina a quella del 21 novembre scorso che provocò seri danni a diverse strutture sulla costa tra Ostia e Fregene. Vento forte in ...Liguria . In corso intensasulla Liguria. E' l'elemento per il momento più significativo di questa fase meteorologica sulla regione. Maltempo: mareggiata sferza il litorale romano, onde di 3 metri - Cronaca Rimandato a domani l'intervento su una condotta di 60 centimetri di diametro che corre sotto Borgo San Jacopo. Ecco tutto quel che c'è da sapere ...Il maltempo inizia a far danni a Napoli: un'impalcatura di un palazzo in via Aniello Falcone sarebbe stata spazzata letteralmente via dal forte vento ...