Maltempo in Toscana | neve anche a bassa quota | pioggia | vento e mareggiate fino alla sera di mercoledì

(Di martedì 17 gennaio 2023) Proseguono gli effetti della perturbazione nord atlantica che sta attraversandolain queste ore. Oltre ain arrivola, prevista per domani,18 gennaio 2023, a quote collinari L'articolo proviene da Firenze Post.

Esteso il codice giallo anche per la giornata del 18 ...Ilsferza la. "A causa del mare agitato sono state sospese alcune corse dei traghetti di collegamento con le isole, la boa alla Gorgona ha registrato onde fino a 6 metri", scrive sui ... Meteo, forte ondata di maltempo in Toscana: venti di burrasca e piogge. Onde alte 6 metri Firenze: Proseguono gli effetti della perturbazione nord atlantica che sta attraversando anche la Toscana in queste ore. Oltre a pioggia, vento e mareggiate in arrivo anche la neve, prevista per doman ...Maltempo, è allerta meteo in mezza Italia. Banchine del Tevere chiuse nelle prossime ore a causa del maltempo. Lo ha deciso la Protezione Civile di ...