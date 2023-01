Maltempo in Toscana | chiuse pinete a Viareggio

(Di martedì 17 gennaio 2023) Resterannoanche domani, martedì 17 gennaio 2023, in via precauzionale leed alcune strade a(Lucca) a causa del perdurare dele la decisione della Protezione Civile regionale di prorogare fino a domani dell'allerta gialla L'articolo proviene da Firenze Post.

LA NAZIONE

...proprio in questi minuti sul Mediterraneo e sarà proprio questa l'artefice del tantodei ... Abruzzo, Umbria, Molise, zone interne della. La neve farà la sua comparsa anche al sud, ma ...Allerta gialla su, Umbria, Lazio, Sardegna occidentale, e settori di Calabria, Abruzzo, ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di. Le informazioni sui ... Maltempo Toscana, allerta meteo gialla martedì 17 gennaio: pioggia, vento e mareggiate L'ultima previsione meteo annuncia un martedì difficile, con gelide correnti polari che porteranno sull'Italia pioggia, vento e neve! Ci attende insomma la prima vera giornata di maltempo invernale di ...Resteranno chiuse anche domani, martedì 17 gennaio 2023, in via precauzionale le pinete ed alcune strade a Viareggio (Lucca) a causa del perdurare del maltempo e la decisione della Protezione Civile r ...