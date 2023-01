Maltempo in Campania | tempesta di vento a Napoli | tragedia sfiorata al Vomero

I venti di libeccio stanno sferzando con potenza la costa tirrenica e determinano un fortissimo ciclone polare sul Paese. Massima attenzione a Ischia, dove 400 persone sono state già portate via dalle ...Meteo: neve in pianura nelle prossime ore. I dettagli, la mappa e la diretta Foto :in: collegamenti difficili per Ischia e ProcidaVoragine ai Camaldoli, alberi crollati in diverse zone della città, come piazza Cavour e via Nuova Casoria. Al Corso Vittorio Emanuele una trave è crollata in strada tra lo spavento dei passanti. Il m ...Il maltempo di queste ore in Campania rischia di avere ripercussioni anche sul match di Coppa Italia tra Napoli-Cremonese, al momento in programma per stasera alle 21. La Protezione Civile ...